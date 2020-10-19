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Gebze’de Sonbahar Temizliği

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda Gebze’de Sonbahar temizliği seferberliği başlatıldı.

Gebze'de Sonbahar Temizliği

19 Ekim 2020 Pazartesi 12:14

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda Gebze’de Sonbahar temizliği seferberliği başlatıldı. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler her gün Gebze’nin bir mahallesinde detaylı temizlik çalışması yürütecek. Mevlana mahallesinde başlayan Sonbahar temizliğinin ilk mesaisinde temizlik personeli ile bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kolaylıklar diledi.

HER GÜN BİR MAHALLEDE SONBAHAR TEMİZLİĞİ OLACAK

Mevlana mahallesinde Sonbahar temizliği mesaisinde temizlik personele kolaylıklar dileyen Başkan Büyükgöz, “ Bugün burada bir geleneğimiz olan Sonbahar temizliğini Gebze’mizde başlatıyoruz. 23 gün boyunca her gün bir mahallemizin temizliği ekiplerimizce A’dan Z’ye yapılacak, dokunulmadık dip köşe kalmayacak. Bu alışkanlığı evlerimiz de de yaşıyoruz ve Gebze’mizde de uygulayacağız. Şimdiden hayırlı olsun İlkbahar temizliğinde buluşmak üzere saygılarımı sunuyor ve çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum” dedi.











 

 

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