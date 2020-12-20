banner562
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze'de spor salonunda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde spor salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gebze'de spor salonunda çıkan yangın söndürüldü

20 Aralık 2020 Pazar 16:57

Alınan bilgiye göre, Güzeller Mahallesinde bulunan spor salonunun zemin katındaki eski fuel oil tankının temizlik amaçlı kesimi sırasında yangın çıktı.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın dolayısıyla maddi hasar oluştu.

Gebze Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kullanılmayan tankın temizlenmeye çalışıldığı esnada yangın çıktığını belirterek, itfaiye ekiplerinin kısa sürede alevleri söndürdüğünü ifade etti.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yarım Asırlık Evliliklerini Şifalı Balkonlarında Kutladılar Yarım Asırlık Evliliklerini Şifalı Balkonlarında...
Başkan Büyükakın, “Derince Belediyemize hizmet binası için destek vereceğiz” Başkan Büyükakın, “Derince Belediyemize hizmet...
EVDE KALAN VATANDAŞLARA YENİ YIL HEDİYELERİ DARICA BELEDİYESİ’NDEN EVDE KALAN VATANDAŞLARA YENİ YIL HEDİYELERİ DARICA...
Çayırova'da Trafik kazası: 1 yaralı Çayırova'da Trafik kazası: 1 yaralı
Gölcük Müftüsü İlyas Öztel koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Gölcük Müftüsü İlyas Öztel koronavirüs nedeniyle...
Akademi Lise’lerde PDR Desteği Akademi Lise’lerde PDR Desteği
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Yarım Asırlık Evliliklerini Şifalı Balkonlarında...
Ümmü Gülsüm Uzer ve Tuncay Uzer çifti yarım asırlık evliliklerini Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle...

Haberi Oku