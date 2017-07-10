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Gebze’de spora saha desteği

Gebze Belediyesi tarafından 54 farklı noktada çok amaçlı spor sahası çalışması tamamlandı.

Gebze'de spora saha desteği

10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:42

 Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmayla Gebze sınırları içerisinde bulunan okul ve parklarda oluşturulan çok amaçlı spor sahaları sayesinde çocuklar çok daha sağlıklı ve güvenli spor yapma imkanına kavuşuyor. Belirlenen bölgelerde ilk olarak zemin asfaltı, akrilik boya işlemini tamamlayan park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler, spor ekipmanlarının da kurulumunu gerçekleştirdikten sonra saha etrafını tel örgüyle daha güvenli hale getiriyor. Park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde Gebze’de oluşturulan çok amaçlı spor sahaları sayesinde artık Gebzeli çocuklar, zamanlarının büyük bölümlerini bu sahalarda güvenli bir ortamda spor yaparak değerlendiriyor. Gerçekleştirilen çalışma çocukları sevindirdiği kadar velileri tarafından da bir o kadar takdir görüyor.

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