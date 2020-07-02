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Gebze'de su kesintisi

Gebze ilçesinde CTP boru hattı üzerinde yaşanan arıza ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek çelik boru hattına deplase çalışmaları nedeniyle bazı mahallelere su verilemeyeceği bildirildi.

Gebze'de su kesintisi

02 Temmuz 2020 Perşembe 13:02

İSU'dan yapılan açıklamada, Gebze bölgesinde 1999 yılında İller Bankası tarafından yapılan cam takviyeli plastik (CTP) boru içme suyu ana isale hattı üzerinde arıza meydana geldiği kaydedildi.

Nisan ayı içerisinde İSU ekiplerinin, ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut CTP boru hattının 1300'lük çelik boru hattı ile yenileme çalışmasını tamamladığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan çalışmalar kapsamında CTP hattından çelik boru hattına yapılacak olan entegre çalışmalarında 3 farklı noktadan bağlantı yapılması öngörülmekteydi. Pandemi süreci içerisinde yeni çelik boru hattına bağlantı çalışmaları sırasında 24 saatlik su kesintisi öngörüldüğünden yapılacak olan çalışmalar ileri bir tarihe ertelenmişti.

Son olarak CTP boru hattı üzerinde yaşanan arıza ile birlikte çelik boru hattına deplase çalışmaları eş zamanlı bir şekilde tamamlanacaktır."

Açıklamada, yapılacak olan çalışmalar kapsamında perşembe günü saat 03.00 ile cuma günü saat 03.00 saatleri arasında 24 saatlik su kesintisi öngörüldüğü aktarılarak, Gebze'de Mevlana ve İstasyon mahallelerinin bir kısmı ile Hacı Halil, Yenikent, Gaziler, Mustafa Paşa Köşlüçeşme, Osman Yılmaz, İnönü, Güzeller, Kirazpınar, Arapçeşme, Sultan Orhan, Tatlıkuyu, Barış ve Tavşanlı Mahallesinin tamamına su verilemeyeceği bildirildi.



AA
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