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Gebze’de Şubat Meclisi Yapıldı

Gebze Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı GKM büyük salonda Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönetiminde tamamlandı.

Gebze'de Şubat Meclisi Yapıldı

03 Şubat 2021 Çarşamba 10:40

Gebze Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı GKM büyük salonda yapıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği şubat ayı olağan meclis toplantısı, yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanıp kabulüyle başladı. Gündemin ilk 6 sırasında yer alan komisyon raporları oy birliğiyle kabul edildiği şubat ayı meclis toplantısında ayrıca; imar Komisyonunun Balçık Mah. 214 ada 1 ve 9 parsellerde hazırlanan uygulama imar plan değişikliğine ilişkin raporu ve Gebze Otoyol Kuzeyi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları içerisinde onaylı zemin etüdlerinin imar planına işlenmesine ilişkin raporu da oy birliğiyle karara bağlandı.  


GÜNDEM MADDELERİ
Gebze Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısında ayrıca; gündemde yer alan  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yapı Kayıt Belgesi alan 74 adet parselin satışı ile ilgili teklifi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediye mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet Mahallelerindeki taşınmazların yapılan müracaata ilişkin listede bilgileri verilen 39 adet hak sahiplerine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince doğrudan satışlarının yapılması ile ilgili teklifi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliğinde değişik yapılmasına ilişkin teklifi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 2021 yılı Ruhsat Harçları Tarife değişikliğine ilişkin teklifi ve diğer teklif maddeleri görüşülmek üzere ilgili komisyonlara gönderildi. Şubat ayı olağan meclisi, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevaplandırmasının ardından sona erdi. Gebze Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı 2 Mart Salı saat 15:00’te yapılacak. 

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