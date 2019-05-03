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Gebze'de Sünnet Kayıtları Başlıyor

Gebze Belediyesinin düzenlediği Geleneksel Sünnet Şöleni için kayıtlar 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak 24 Mayıs Cuma mesai bitimine kadar sürecek.

Gebze'de Sünnet Kayıtları Başlıyor

03 Mayıs 2019 Cuma 10:05

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Çocuklarını toplu sünnet şöleninde sünnet ettirmek isteyen ailelerin; sünnet olacak çocukla birlikte Gebze Belediyesi merkez binasında yer alan beyaz masaya başvuruda bulunmaları gerekiyor. Sünnet Şölenine kayıt yaptırmak için İhtiyaç İl muhaberi ve sünnet olacak çocuğun kimlik fotokopisi gerekiyor. Detaylı bilgi için iletişim numarası 444 50 41 dahili 1425 nolu numaradan verilecek.

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