Gebze'de Şüpheli Ölüm!

Gebze Mutlukent Mahallesi Akarsu 16 Blok'ta yaşananan olayda ağır koku nedeniyle bina sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine polis ekipleri, iş adamı Osman Ölmez'in kaldığı evin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Daireye giren polisler, Ölmez'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Ölmez'in kafasında darbe izine rastlandı. Ölmez'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Ölü bulunan iş adamı Osman Ölmez, Ölmezler Otomotiv'in sahibiydi. Aynı zamanda Tüm Karadeniz ve İşadamları Derneği Yönetim Komisyon Başkanı(TÜKSİAD) olarak da görev yapıyordu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.