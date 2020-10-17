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Gebze’de Tavşanlı Çiftlik Caddesi’nde Üst Yapı Çalışması

Gebze Tavşanlı Mahallesi Çiftlik Caddesinde, alt yapı imalatlarından dolayı bozulan yolun üst yapı çalışması yapılıyor

Gebze'de Tavşanlı Çiftlik Caddesi'nde Üst Yapı Çalışması

17 Ekim 2020 Cumartesi 11:54

Kocaeli genelinde yapım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tavşanlı Mahallesi Çiftlik Caddesi’nde alt yapı çalışmasından dolayı bozulan yolun üst yapı çalışmasını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı yol bakım onarım ve yapım çalışması kapsamında Çiftlik Caddesi’nde çalışma başlattı.

 

BİNDER ASFALT TABAKASI SERİLDİ

Çalışma kapsamında caddenin bin 250 metrelik kısmına 4 bin ton PMT malzeme serildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri PMT serimi sonrasında caddeye yaklaşık 2 bin ton binder asfalt tabakasının serimini de gerçekleştirdi.

 

YOL KONFORU SAĞLANIYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caddedeki üst yapı yenilemesini aşınma asfalt tabakasını sererek tamamlayacak. Caddeye son olarak yol çizgileri çizilecek. Yapılan üst yapı çalışması ile yol konforu arttırılarak bölgede yaşayan vatandaşların memnuniyeti sağlanıyor.

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