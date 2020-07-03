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Gebze’de Temmuz Meclis 1. Oturumu Tamamlandı

Gebze Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yönetiminde yapıldı. Mecliste belediye encümeni ve ihtisas komisyonlukları üyelikleri yapılan oylamayla belirlendi

Gebze'de Temmuz Meclis 1. Oturumu Tamamlandı

03 Temmuz 2020 Cuma 10:52

Gebze Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu Gebze Kültür Merkezi Salonu’nda yapıldı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek düzenlenen meclis toplantısını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yönetti.

ENCÜMEN BELİRLENDİ

Meclis gündeminde yer alan maddelerin tek tek görüşülerek karara bağlandığı temmuz meclisinin ilk oturumunda encümen üyelikleri ve ihtisas komisyon üyelikleri yapılan oylamayla belirlendi. Gebze Belediyesi encümen üyeliklerine Sedat Çelik, Ayhan Yılmaz ve Nur Şentürk seçildi.

KOMİSYONLAR BELİRLENDİ

Plan bütçe komisyonu üyeliklerine Ahmet Hüseyin Çelebi, Talip Demir, Vasfiye Aydın, Yaşar Çakmak, Sinan Çeper; İmar Komisyonu üyeliklerine Sefa Zengin, Nur Şentürk, Yasemin Özdemir, Mehmet Dinç, Erhan Bölük; Eğitim Komisyonu üyeliklerine Mustafa Demirhan, Şenay Önder, Cemil Kalyoncuoğlu, İrfan Ertegün, Halil İbrahim Başçiftçi; Kültür Komisyonu üyeliklerine Hasan Özdemir, Sertan Tunçel, Sadık Güvenç, Vasip Angur, Gökhan Yamen; Çevre Sağlık Komisyonu üyeliklerine Mustafa Demirhan, Harun Penbegüllü, Davut Kabaca, Abdullah Kahraman, Saide Arslan Çalışkan; Hukuk Dilekçe İsimlendirme Komisyonu üyeliklerine Güler Şahin Gencay, Vahip Angur, Ahmet Malkoç, Mahmut Yandık, Cavit Kapoğlu; Gençlik Spor Komisyonu üyeliklerine Ayhan Yılmaz, Osman Sezer, Ahmet Malkoç, Mehmet Dinç, Şahin Yılmazel yapılan oylamayla seçildi.

OY ÇOKLUĞUYLA

1. Oturum gündeminde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi oy çokluğuyla ve gündemde yer alan 2019 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi ise 6 Temmuz Pazartesi günü saat 16’da yapılacak 2. oturumda görüşülmek üzere oybirliğiyle karara bağlandı.

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