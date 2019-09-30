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Gebze'de toplanma alanı sorunu

Gebze’de 38 adet toplanma yeri bulunuyor ama nerde?

Gebze'de toplanma alanı sorunu

30 Eylül 2019 Pazartesi 13:50

 Marmara’da ard arda meydana gelen depremler ‘toplanma alanları yeterli mi’ sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.

1999 depremini yakından yaşayan Gebze, geçtiğimiz hafta içi İstanbul’da meydana gelen ardından da hafta sonu Yalova açıklarında meydana gelenle bir kez daha sarsıldı. Silivri’de meydana gelen 5.2 şiddetindeki deprem, ardından da 3.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem Gebze’de hissedildi. Meydana gelen depremlerin ardından acil toplanma alanları sorusu yeniden gündeme geldi.

GEBZE’DE NE KADAR TOPLANMA ALANI VAR?

Gebze’de acil durumlarda toplanma merkezi olarak belirlenen 38 adet alan bulunuyor. Toplam kapsama alanı 236 bin 999 metrekare olarak belirlenen toplanma alanları ilçenin farklı mahallelerinde yer alıyor. Ayrıca olası büyük bir doğal afet sırasında ise çadırkent kurmak için 4 nokta bulunuyor. Bu alanların toplamına 2 bin 410 adet çadır yada konteynır kurulabiliyor.

YETERLİ Mİ?

Toplanma alanı olarak en fazla sayıya sahip olan İzmit’te 66 adet toplanma alanı bulunuyor. İzmit’i 51 toplanma alanı ile Gölcük izlerken, Körfez’de ise 46 adet toplanma alanı bulunuyor. 370 bini aşkın nüfusa sahip olan Gebze ilçesinde bulunan 38 toplanma merkezinin yeterli olup olmadığı kamuoyunun son günlerde tartıştığı konular arasında yer alırken, yetkililerin yeni toplanma merkezleri ile ilgili bir girişim yapıp yapmayacağı merak ediliyor.




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