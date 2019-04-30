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Gebze'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Gebze'de otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gebze'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

30 Nisan 2019 Salı 09:31

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Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Mahmut S. idaresindeki 34 PSA 10 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde giden Mehmet A'nın kullandığı 34 GC 4743 plakalı kamyona, daha sonra bariyerlere çarptı.

Otomobilde bulunan Muhammed Yasin Us, çapmanın şiddetiyle araçtan yola fırlayarak, tırın altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Us ile otomobilde sıkışan sürücü Mahmut S. ve Yavuz Kara, araçtan çıkarılarak ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Muhammed Yasin Us, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü ile Yavuz Kara'nın tedavileri sürüyor.

Tır şoförü O.Ç. ile kamyon sürücüsü Mehmet A. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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