Gebze'de trafik kazası: 2 yaralı

Gebze'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Osman Şentürk idaresindeki 34 AK 6433 plakalı otomobil, Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki kavşakta sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 VE 887 plakalı ciple çarpıştı.