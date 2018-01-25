Gebze'de trafik kazası: 2 yaralı

Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan cip, hızını alamayarak bir banka şubesinin bahçesine girdi.
Kaldırıma savrulan otomobilde, sürücü Şentürk ile yanındaki Samet Ün sıkışarak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis görevlileri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edilen cip sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.