Gebze'de trafik kazası: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Baylikbağı Mahallesi Yenibağdat Caddesi'nde Gebze istikametine seyreden Mehmet Bilgili’nin kullandığı 09 NT 316 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Resul Açıkgöz idaresindeki 34 UU 9133 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Bilgili ve araçta bulunan Ayhan Nazlı, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Otomobilin sürücüsü Açıkgöz ile diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazaya karışan Mehmet Bilgili'nin, asker uğurlaması sonrası İstanbul istikametinden Gebze ilçesine gittiği öğrenildi.