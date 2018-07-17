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Gebze'de Trafik Kazası: 3 yaralı

Gebze'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gebze'de Trafik Kazası: 3 yaralı

17 Temmuz 2018 Salı 12:56

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Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda İstanbul yönünde seyreden Metin Toker Çelik yönetimindeki 34 ABM 365 plakalı minibüs, Osman Yılmaz Mahallesi Alemdar sapağında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

 

Kazada, sürücü ile eşi Yüksel Çelik ve oğlu Toyanç Çelik yaralandı. Yaralılardan minibüs içerisinde sıkışan Yüksel Çelik, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yüksel Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Kaza nedeniyle bür süre kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. 



AA
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