banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze'de trafik kazası: 4 ölü 2yaralı

Gebze'de ıslak zeminde kayarak karşı şeride geçen işçileri taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Gebze'de trafik kazası: 4 ölü 2yaralı

17 Şubat 2018 Cumartesi 11:19

Anadolu Otoyolu Kuzey Yanyol'dan Ankara yönüne giden Ahmet Yılmaz'ın kullandığı, bir temizlik firmasında çalışan işçileri taşıyan 41 U 3929 plakalı minibüs, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) mevkisinde yağmur nedeniyle ıslak zeminde kaymaya başladı. 

Sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçen minibüs, bu yönden gelen Fatih Kanbur'un kullandığı 41 VF 985 plakalı tırla çarpıştı. 

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

Kazada, minibüsteki Özlem Gültekin (42) ve Zekeriya Özel (41) olay yerinde hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü Yılmaz ile Ayten Örnek, Melek Korkut ve Ayfer Altuner yaralandı. 

İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Ağır yaralanan işçilerden Melek Korkut ile Ayfer Altuner hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Ayten Örnek'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, Gültekin ile Örnek'in kardeş olduğu belirtildi. 

Tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çiçek merakı botanik bahçesi kurduracak Çiçek merakı botanik bahçesi kurduracak
Türkiye ile ABD arasında Diplomasi savaşı! Türkiye ile ABD arasında Diplomasi savaşı!
Işık'tan şehit ailesine taziye ziyareti Işık'tan şehit ailesine taziye ziyareti
Deniz uçağı tüm Marmara’yı denetleyecek Deniz uçağı tüm Marmara’yı denetleyecek
Şaban Ebik güvenoyu aldı Şaban Ebik güvenoyu aldı
İlker Ağçay’ın ailesine taziye ziyareti İlker Ağçay’ın ailesine taziye ziyareti
Yukarı Çık

banner341

banner339

Çiçek merakı botanik bahçesi kurduracak
Kocaeli Üniversitesi'nde 13 yıldır memur olarak çalışan bitki fotoğrafları çeken Hüseyin Doğan, sanayi...

Haberi Oku