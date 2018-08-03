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Gebze'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Gebze'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Gebze'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

03 Ağustos 2018 Cuma 09:52

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Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Tatlıkuyu köprüsü altında İstanbul istikametine seyir halindeki Cengiz G'nin kullandığı 39 DC 620 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak bankete girdi. 


Tekrar yola dönmeye çalıştığı sırada yaya Yusuf Y'ye çarpan otomobile önce Yunus S. idaresindeki 34 LC 6111 kamyonet, sonra İbrahim H. yönetimindeki 34 EP 0566 plakalı otomobil ile Ahmet B. idaresindeki 06 EC 055 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan yaya Yusuf Y. ile Cengiz G, Yunus S, İbrahim H. ve Ahmet B, Darıca Farabi ile Gebze Fatih devlet hastanelerine kaldırıldı.




AA
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