Gebze'de trafik kazası:6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Darıca ilçesinden Gebze'ye gitmekte olan Erdoğan G'nin kullandığı 41 UE 279 plakalı otomobil, İstasyon Köprülü Kavşak'ta, karşı yönden gelen Mehmet Ali S. yönetimindeki 34 HY 4341 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, iki araçta bulunan 6 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambülanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü verilen trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.