banner392
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze'de trafik kazası:6 yaralı

Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Gebze'de trafik kazası:6 yaralı

30 Ekim 2018 Salı 09:17

Edinilen bilgiye göre, Darıca ilçesinden Gebze'ye gitmekte olan Erdoğan G'nin kullandığı 41 UE 279 plakalı otomobil, İstasyon Köprülü Kavşak'ta, karşı yönden gelen Mehmet Ali S. yönetimindeki 34 HY 4341 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, iki araçta bulunan 6 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambülanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü verilen trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gebzede Trafik Kazası:6 Yaralı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kaçak midye avcılarına ceza Kaçak midye avcılarına ceza
Karabacak'tan Ankara çıkarması Karabacak'tan Ankara çıkarması
Kocaeli’nin su ihtiyacı olmayacak Kocaeli’nin su ihtiyacı olmayacak
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması
Şehir Tiyatroları Kasım’da dolu dolu Şehir Tiyatroları Kasım’da dolu dolu
Kaarosmanoğlu'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı Kaarosmanoğlu'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner346

banner149

banner378

Kaçak midye avcılarına ceza
Kaçak midye avlayan 7 kişiye para cezası kesildi.

Haberi Oku