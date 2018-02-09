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“Gebze’de ulaşım büyük bir dönüşüm yaşayacak”

Başkan Karaosmanoğlu, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve yeni yönetimini ziyaret etti. Karaosmanoğlu’nu Büyükşehir yatırımları noktasında teşkilata bilgi verirken Metro projesinin ön yeterlilik ihalesinin yapıldığını ifade etti.

'Gebze'de ulaşım büyük bir dönüşüm yaşayacak”

09 Şubat 2018 Cuma 12:03

 Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve yeni yönetimine konuk oldu. Göreve geldikten itibaren gerçekleştirdiklerini çalışmalar hakkında bilgi veren Ayar, sıkmadık el ve çalmadık kapı bırakmayacaklarını ifade ederek Sivil Toplum Kuruluşlarını da özenle ziyaret ettiklerini belirtti. Mahalle toplantıları yaparak vatandaşlarla bir araya geldiklerini de vurgulayan Ayar, “Büyükşehir Belediyemizin Gebze’ye gerçekleştirdiği yatırımlar için Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

 “ENERJİMİZİ VATANDAŞIMIZA HİZMET ETMEKTE KULLANACAĞIZ”

Sorumluluğumuzun getirdiği yükle insanımızın hizmetlerini AK Parti teşkilatlarımızla birlikte yapmayı sürdürdüklerini belirten Kocaeli Büyükşehri Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’da, “AK Parti kadrolarının halkımızla olan iletişimi Büyükşehir Belediyemizin ortaya koyduğu projeleri vatandaşımıza anlatmada çok büyük katkısı oluyor. Unutulmamalıdır ki siyasetin halkla yapılanı makbuldür ve doğru olanıdır. Her daim arazide olacağız. 16 yıldır teşkilatlar olarak vatandaşımıza kavgacı bir parti olmadığımızı gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Gerek gençler, gerek kadınlar, gerekse her teşkilat üyesi olarak hepimiz birbirimize değer vereceğiz. Enerjimizi vatandaşımıza hizmet etmekte kullanacağız” şeklinde konuştu.

 “ÖN YETERLİLİK İHALESİNİ ÇOK ŞÜKÜR TAMAMLADIK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca, Gebze ve OSB’ler arasında yapılacak Metro projesi hakkında açıklamalar yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Gebze ilçemiz bu sayede çok önemli bir ulaşım yatırımına kavuşacak. Öz kaynaklarımızla yapacağımız Metro projemizin ön yeterlilik ihalesini çok şükür tamamladık. 3 Milyar TL’ye yaklaşacak bu hizmetimizle Gebze ulaşımda büyük bir dönüşüm yaşayacak” açıklamasını yaptı.

 “SINIRLARIMIZDAN TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ TEMİZLEYECEĞİZ”

El Bab ve Afrin harekâtlarının öneminden bahseden Başkan Karaosmanoğlu, “Bir milyon insanını öldüren Esed zalimi kendi halkına zulüm ediyor. Şimdi Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Özgür Suriye Ordusu birlikte büyük bir mücadele veriyor. Bu coğrafyada ve sınırlarımız etrafından tüm terör örgütlerini temizleyeceğiz. Hükümetimiz bu konuda kararlıdır ve bunu tüm dünya görmese de halkımız görmektedir. Rabbim askerlerimizi korusun” diyerek sözlerini tamamladı.

 

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