Gebze'de Uluslararası Deprem Toplantısı













Dünya ve Türkiye'nin önde gelen deprem mühendisliği alanında uzman bilim insanları 13-15 Ekim tarihleri arasında “6. Uluslarası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (6ICEES)”nda Gebze'de bir araya geliyor.

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen, Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansının bu yıl 6’ncısı (6ICEES) 13- 15 Ekim 2021 tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ev sahipliğinde, GTÜ Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Bu yılki konferansın ana temaları “Afetlere Hazırlık Yılı Kapsamında Afet Risklerinin Azaltılmasında Yenilikçi Teknolojiler” ve “Sismik Dirençlilik” olarak belirlenmiştir. Ayrıca afet yönetimi ve risk, geooteknik deprem mühendisliği, gözlemsel sismoloji, performans esaslı tasarım, tarihi yapılar, erken uyarı sistemleri, yapısal sağlık izlemesi, deprem yönetmelikleri, kritik altyapı tesislerinin deprem performansları ve tasarımı vb. bilim dallarında birçok özel oturum ve sunumlar gerçekleşecektir. Yurt dışından katılımcıların çevrimiçi, yurt içindeki katılımcıların ise yüz yüze katılacağı konferans, 3 gün boyunca sürecektir.

Deprem mühendisliği camiasında dünyaca tanınan Prof. Dr. Masanori Hamada, Prof.Dr. Yoshiyuki Kanesa, Prof. Dr. Ayhan İrfanoğlu, Prof. Dr. Ertuğrul Taciroğlu, Prof. Dr. Jay Shen, Doç.Dr. Aybige Akıncı, Prof. Dr. Antonio Bobet, Prof. Dr. Jonathan Bray, Prof. Dr. Fabrizio Mollaioli, Doç.Dr. Fabrizio Paolacci, Prof. Dr. Anastasios Sextos, Dr. Nicolaos Theodoulidis, Prof.Dr. Mehdi Zare gibi birçok bilim insanı davetli konuşmacı olarak 6ICEES’e katılacaktır. Konferansımızda ayrıca AFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İPKB, DASK, Kızılay, Üniversiteler ve özel sektör katılımı ile panel ve farklı etkinlikler düzenlenecektir. Konferans programı www.iceesturkey.org adresinden erişebilir olup davetli konuşmacıların sunumlarını çevrimiçi olarak yayınlanacak ve oturumları izlemek ücretsiz olacaktır.