Gebze'de Uluslarası Deprem Sempozyumu

An itibari ile gazeteci ve belgeselci olarak sempozyumu takip edip belgesel çekimi yaparak devri alem programı ve Gebze gazetesi olarak canlı yayın yaptık .

Sempozyumda söz alarak deprem müzesi kurulması önerimiz büyük ilgi gördü.

Dünya ve Türkiye'nin önde gelen deprem mühendisliği uzmanı bilim adamları 13-15 Ekim tarihleri arasında Gebze'de bir araya geldi .

An itibari ile kongrenin yapıldığı Gebze Teknik Üniversitesi kongre merkezinden Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayın ile konuşmaları kamuoyu ile paylaşarak sempozyuma katkı sundu.

Gebze'de Deprem Konferansı

Uluslararası konferansın ana temaları “Depremin 20.yılında Neredeyiz?” ve “Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında Afet Zararlarının Azaltılması” olarak belirlendi. Ayrıca Deprem Mühendisliğinde yeni teknolojiler, planlama, yapı teknolojileri, yer bilimleri, şehircilik gibi bilim dallarında birçok özel oturum ve sunumlar gerçekleşecektir.

Deprem Bilinci Sergisi

İçişleri Bakanlığı tarafından deprem bilinci ve eğitim yılı ilan edilmesi dolayısı sivil toplumla ilişkiler genel müdürlüğü Avrasya gazeteciler derneği sosyal sorumluluk projesi kapsamında sempozyum kapsamında tarihi gazete arşivleri ile deprem gerçeği sergisi açtık .

Gebze ticaret odası Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli AFAD Müdürlüğünün proje paydaşı olduğu sergi sempozyuma katılanlar tarafından geziydi ve büyük ilgi gördü .

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com ve birçok tv kanalında yayınlanan Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak sempozyumu belgeselleştiriyoruz.

Üç Gün Sürecek

Uluslarası 6.'sı yapılan deprem sempozyumuna yurt dışından katılımcıların online, yurt içindeki katılımcıların ise yüz yüze katıldığı konferans, 3 gün boyunca sürecektir. Sempozyum kapsamında açtığımız deprem bilinci sergisi ve sempozyumu hakkında ilgili ve yetkililerle belgesel söyleşi yaptık.

www.gebzegazetesi.com canlı yayın yaptı.