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Gebze'de Uluslarası Deprem Sempozyumu

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın Gebze Teknik Üniversitesinde yapılan Uluslarası Deprem Sempozyumu hakkında yazdıkları..

Gebze'de Uluslarası Deprem Sempozyumu

13 Ekim 2021 Çarşamba 14:35

 
An itibari ile gazeteci ve belgeselci olarak sempozyumu takip edip belgesel çekimi yaparak devri alem programı ve Gebze gazetesi olarak canlı yayın yaptık .
Sempozyumda söz alarak deprem müzesi kurulması önerimiz büyük ilgi gördü.
Dünya ve Türkiye'nin önde gelen deprem mühendisliği uzmanı bilim adamları 13-15 Ekim tarihleri arasında Gebze'de bir araya geldi .
An itibari ile kongrenin yapıldığı Gebze Teknik Üniversitesi kongre merkezinden Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayın ile konuşmaları kamuoyu ile paylaşarak sempozyuma katkı sundu.
Gebze'de Deprem Konferansı
Uluslararası konferansın ana temaları “Depremin 20.yılında Neredeyiz?” ve “Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında Afet Zararlarının Azaltılması” olarak belirlendi. Ayrıca Deprem Mühendisliğinde yeni teknolojiler, planlama, yapı teknolojileri, yer bilimleri, şehircilik gibi bilim dallarında birçok özel oturum ve sunumlar gerçekleşecektir.
Deprem Bilinci Sergisi
İçişleri Bakanlığı tarafından deprem bilinci ve eğitim yılı ilan edilmesi dolayısı sivil toplumla ilişkiler genel müdürlüğü Avrasya gazeteciler derneği sosyal sorumluluk projesi kapsamında sempozyum kapsamında tarihi gazete arşivleri ile deprem gerçeği sergisi açtık .
Gebze ticaret odası Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli AFAD Müdürlüğünün proje paydaşı olduğu sergi sempozyuma katılanlar tarafından geziydi ve büyük ilgi gördü .
İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com ve birçok tv kanalında yayınlanan Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak sempozyumu belgeselleştiriyoruz.
Üç Gün Sürecek
Uluslarası 6.'sı yapılan deprem sempozyumuna yurt dışından katılımcıların online, yurt içindeki katılımcıların ise yüz yüze katıldığı konferans, 3 gün boyunca sürecektir. Sempozyum kapsamında açtığımız deprem bilinci sergisi ve sempozyumu hakkında ilgili ve yetkililerle belgesel söyleşi yaptık.
www.gebzegazetesi.com canlı yayın yaptı.
Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak sempozyumda yapılan konuşmaları canlı yayınladık.
Basın Açıklaması
6. Uluslarası deprem sempozyumu tarafından düzenleme kurulu tarafından yapılan basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi .
“...Deprem mühendisliği camiasında tüm dünyaca tanınan birçok bilim adamının, yurt dışından ve yurt içinden Stk ve kamu kurum bürokratlarının katılacağı, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği tarafından düzenlenen, Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji konferansı ( 6ICEES ) bu yıl 6.sı 13- 15 Ekim 2021 tarihleri arasında Gebze Teknik üniversitesi ev sahipliğinde, GTÜ Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
Bu yılki konferansımızın tema konuları da Kocaeli depreminin 20. yılı sebebiyle “Depremin 20.yılında Neredeyiz?” ve “Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında Afet Zararlarının Azaltılması” olacaktır.
Bu amaçla konferansımızda AFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İPKB, DASK, Üniversiteler ve özel sektör katılımı ile panel ve farklı etkinlikler düzenlenecektir.
13-15 Ekim 2021 tarihleri arasında, GTÜ Kongre Merkezinde değerli katılımlarınızla görüşmek dileğiyle saygılarımızı sunarız.
Saygılarımızla,...”



















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