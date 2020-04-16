Gebze’de vektörle de mücadele ediyor

Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı vektör mücadele ekipleri kent genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de ilaçlama çalışması yapıyor.

4 İLÇEDE İLAÇLAMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı vektör mücadele ekipleri Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde ilaçlama çalışması yaptı. Ekipler sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale yapıyor.

HASTANELER İLAÇLANDI

Covid-19 salgınıyla mücadele edilen bu günlerde ekipler sağlık çalışanlarını korumak için de ilaçlama yaptı. Bölgede yer alan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi, ekipler tarafından ilaçlandı. Sağlık çalışanlarının kaldığı Gebze Muallimköy KYK yurdunun fosseptik ve etrafındaki su birikintileri de ilaçlanıyor. Ayrıca Gebze Bilişim Vadisi etrafındaki dere yatakları ve tarım arazileri ile bahçelerdeki bidonlar ilaçlandı.

VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLDİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, vektörle mücadele ekipleri Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ilaçlama çalışması yapıyor. Bu kapsamda hummalı bir çalışma sürdüren ekipler, evlerin bahçelerinde kova ve bidonların bulunduğu su kaplarının sivrisineklerin üremesini sağladığını vatandaşlara ifade ederek yarıyor. İlaçlama çalışmalarının ardından vatandaşlar ekipler tarafından bilgilendiriliyor.