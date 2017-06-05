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Gebze'de yangın

- Kozmetik ürünleri üreten fabrikanın bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Gebze'de yangın

05 Haziran 2017 Pazartesi 09:38

Kozmetik ürünleri üreten fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi'ndeki fabrikanın bahçesinde atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kimyasal zehirlenme ihtimaline karşı itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine maske dağıtıldığı görüldü.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bir kadın işçiye olay yerinde müdahale etti.

Öte yandan, fabrikada 26 Mayıs'ta da yangın çıkmıştı. 

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