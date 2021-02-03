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Gebze'de yaşayan lise öğrencisi, belediye sayesinde işitme cihazına kavuştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Selin Sude Baş, temin edilen işitme cihazı sayesinde derslerini daha rahat takip edebilecek.

Gebze'de yaşayan lise öğrencisi, belediye sayesinde işitme cihazına kavuştu

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:18

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kulağındaki işitme kaybı nedeniyle duymakta zorlanan Baş'ın yardımına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz koştu.

Temin edilen cihazla işitme kaybı sona eren lise öğrencisi, belediyeyi ziyaret ederek Büyükgöz'e teşekkür etti. 

Dersler ve eğitim hedefleri hakkında bir süre sohbet ettiği öğrenciye başarı dileyen Büyükgöz, gençlerin her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi. 

Selin Sude Baş da derslere katılmasındaki zorlukların artık ortadan kalkacağını belirterek, gelecekte başarılı bir grafik tasarım uzmanı olmak istediğini kaydetti.



AA
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