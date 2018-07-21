Gebze’de, Yavuz Bingöl Coşkusu

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Yaz Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yavuz Bingöl konserinde binlerce Gebzeli, sanatçının şarkılarına eşlik etti

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Yaz Etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Yavuz Bingöl konser verdi. Yavuz Bingöl’ün sevilen şarkı ve türkülerini söylediği konser, Gebzelilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Sevilen eserlerini seslendiren sanatçıya hayranları da eşlik etti. Gebze Cumhuriyet Meydanında düzenlenen konsere Gebzelilerin ilgisi yoğun olurken, kalabalık meydan dışına taştı.

BİNGÖL: “BÜYÜK BİR COŞKUNUZ VAR”

Sevilen sanatçı Yavuz Bingöl konsere katılanların coşkusu karşısında “Gerçekten çok büyük bir coşkunuz var. Gebze’de ülkemin birçok yerinden insanımız var, Harikasınız ” dedi. Bingöl, Cumhuriyet meydanını dolduran binlerce Gebzelinin eşlik ettiği şarkılarını 2 saat süren konserde seslendirdi. Konsere katılanlar, şarkılara eşlik ederken cep telefonlarıyla da bol bol video ve fotoğraf çekti.

KONSERLER HIZ KESMİYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserler hız kesmeden devam ediyor. 21 Temmuz Cumartesi günü Saat: 21.00’de Murat Kekilli, Gebze Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek ücretsiz konserde sahne alacak.