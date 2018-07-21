Gebze’de, Yavuz Bingöl Coşkusu

BİNGÖL: “BÜYÜK BİR COŞKUNUZ VAR”
Sevilen sanatçı Yavuz Bingöl konsere katılanların coşkusu karşısında “Gerçekten çok büyük bir coşkunuz var. Gebze’de ülkemin birçok yerinden insanımız var, Harikasınız ” dedi. Bingöl, Cumhuriyet meydanını dolduran binlerce Gebzelinin eşlik ettiği şarkılarını 2 saat süren konserde seslendirdi. Konsere katılanlar, şarkılara eşlik ederken cep telefonlarıyla da bol bol video ve fotoğraf çekti.
KONSERLER HIZ KESMİYOR
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserler hız kesmeden devam ediyor. 21 Temmuz Cumartesi günü Saat: 21.00’de Murat Kekilli, Gebze Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek ücretsiz konserde sahne alacak.