Gebze’de Yeni Yol Çalışmaları

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen işleri ekiplerinin sahadaki çalışmalarını denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, birim müdürlerinden bilgi aldı. İlk olarak Gaziler Mahallesi 1745/1 sokak ve bağlantılarında fen işleri ekipleri tarafından sıcak asfalt serim çalışmalarını denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz daha sonra ekiplerin, imar uygulamasının tamamlanmasının ardından açılan yeni bağlantı yolları çalışmalarını denetledi.

ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK

Kirazpınar Mahallesi’ndeki yeni yol çalışması hakkında birim müdüründen bilgi alan Başkan Büyükgöz son olarak yeraltı konteynerleri imalat ve depolama alanında da incelemelerde bulundu. Gebze’de ulaşımı kolaylaştıracak ve konforu artıracak çalışmalara ağırlık verdiklerini dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2021 yılı içerisinde 33 bin 100 metre mesafede yeni yol çalışmasının tamamlandığı açıkladı.































