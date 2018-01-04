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Gebze’de yılın ilk meclisi yapıldı

Gebze Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısı 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis toplantısı salonunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker başkanlığında gerçekleşti.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:21

Gebze Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısı 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis toplantısı salonunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker başkanlığında gerçekleşti. Yılın ilk meclis oturumu saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Başkan Köşker meclis oturumunun başında yılın ilk meclisinin Gebze’ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Köşker, “Bir yılı geride bıraktık ve yeni bir yılda Gebze’miz için hayırlı kararlar almak üzere tekrar bir aradayız. Aldığımız tüm kararların Gebze’mize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” dedi.

KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ

Ocak ayı meclis oturumunda önerge ile gündeme dahil edilen iki madde ile birlikte toplamda 19 gündem maddesi tek tek görüşülerek karara bağlandı. Gündemin 9. maddesi olan Denetim Komisyonu’na 5 üye seçilmesi gizli oylama ile gerçekleşti. Oylama sonucunda Gülcan Külahlı, Bahtiyar Öztürk, Hüseyin Yılmaz, Celal Çelikbilek ve Yılmaz Bulut Denetim komisyonu üyeliğine seçildi. Gündeme önerge ile dahil edilen Meclis 1. Başkan vekili seçilmesi gizli oylama ile gerçekleşti ve oylama sonucunda 1. Başkan vekili Hüseyin Yılmaz oldu. Gebze Belediyesi Meclis toplantısı Şubat ayı olağan oturumu 1 Şubat Perşembe günü saat 16:00’da gerçekleşecek.

TARİHE SAHİP ÇIKIYORUZ

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker meclis toplantısı sonunda meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevaplandırdı. Hünkar Çayırı’nın satıldığı yönünde çıkan haberleri cevaplayan Başkan Köşker, “Biz göreve geldiğimiz günden bu yana Fatih’in Otağı olan Hünkar Çayırı’na sahip çıktık. Fatih’in ruhaniyetini Gebze’de canlandırmak için çalışmalar yürüttük. Dünyada başka bir eşi olamayan Fatih’in Fermanlar Kitabını oluşturduk ve bu kitap tüm dünyada tek kaynak olma özelliğine sahip. Biz tarihi satmıyor, tarihimize sahip çıkıyoruz. Devri gerçekleştiren yer Hünkar Çayırı değil Hünkar Çayırı’nın yanında bulunan alandır” dedi.

 

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