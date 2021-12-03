Gebze’de Yılın Son Meclisi Tamamlandı









Gebze’de yılım son meclisi yapıldı. Gebze Belediyesi Aralık ayı olağan meclisi GKM büyük salonda tamamlandı. Gündemde yer alan maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı Aralık meclisi, bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanarak kabulü ve yoklama ile başladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği 2021’in son meclis toplantısında gündemin 1. ve2. Maddeleri; yapı kayıt belgesi alan 18 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, belediye mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet, Ulus ve Gaziler Mahallelerindeki taşınmazların yapılan müracaata ilişkin listede bilgileri verilen 29 adet hak sahiplerine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince doğrudan satışlarının yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

30 YILLIK SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Gündemde yer alan imar komisyonu maddelerinin görüşülerek kabul edildiği ve karara bağlandığı Gebze Belediyesi Aralık ayı meclisinde teklifler kısmında yer alan gündem maddeleri de görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Yılın son meclisinde gündem dışı soruları cevaplandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Yıllarca bekleyen sorunları çözmüş olduk. Bu hareketimizle 20-30-40 yıldır kendi parselini okul alanında kalıp değerlendiremeyen vatandaşında sorununu çözdük. Okul alanında kalan arsasının parasını alamayan vatandaşın, parasını ödeyip tapusunu aldık. Milli Eğitimi’nde böylelikle okul yapmasını sağladık.

KESİNTİSİZ ENERJİ İÇİN ÇALIŞMALAR

Aldığımız o parselleri bizde borç ödemede kullandık. Belediyeyi zarar sokmadık, vatandaşın, Milli eğitimin sorununu çözüp, belediyenin borcunu ödedik. Gebze’de birçok cadde ve sokakta aydınlatma çalışması var. Son zamanlarda Gebze genelinde elektrik hatları yerin altına alınıyor. Gebze’ye kesintisiz enerji sağlayacak bir merkez için da çalışmalar sürüyor. 100 milyonluk yatırımla Gebze’ye kesintisiz enerji merkezi kurulacak. 30’a yakın yerde de yeni trafo alanı oluşturuldu. Hakeza Gebze genelinde Türk Telekom’un altyapı çalışması var. Önümüzdeki yıl içerisinde bu çalışmalar tamamlandıktan sonra, Gebze genelinde hem üstyapı, hem de aydınlatma çalışmaları başlatacağız” dedi. Gebze Belediyesi 2022 yılı ocak ayı meclis toplantısı 4 Ocak Salı günü saat 15:00’te yapılacak.





















