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Gebze’de yılın son meclisi yapıldı

Gebze Belediyesi Aralık ayı olağan meclis oturumu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yönetiminde yapıldı. Aralık meclisinde engelli vatandaşların belediyeye ait nikah salonlarından ücretsiz olarak faydalanmalarına dair madde oy birliğiyle kabul edildi

Gebze'de yılın son meclisi yapıldı

05 Aralık 2019 Perşembe 10:29

Gebze Belediyesi Aralık ayı olağan meclis oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleştirildi. Aralık ayı meclis oturumu bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanması ve yoklama ile başladı. Aralık ayı meclis oturumunda önerge ile gündeme dahil edilenle toplam 18 gündem maddesi görüşüldü.

ENGELLİLERE SALONLAR ÜCRETSİZ

Gündemin birinci maddesi olan Yapı Kayıt Belgesi alan 94 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ve ortak önerge ile gündeme dahil edilen, engelli vatandaşların belediyeye ait nikah salonlarından ücretsiz olarak faydalanmalarına dair madde oy birliğiyle kabul edildi. Gebze Belediyesi Meclisi 2 Ocak Perşembe günü saat 16.00’da yapılacak.

 

 

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