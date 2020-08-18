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Gebze'de yol çalışmaları devam ediyor

Fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler Gebze’nin mahallelerinde sıcak asfalt serim çalışmalarının yanı sıra yama, bakım onarım, kaldırım ve bordür imalatı, perde ve taş duvar imalatı, korkuluk imalatı ve diğer onarım ve bakım çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Gebze'de yol çalışmaları devam ediyor

18 Ağustos 2020 Salı 16:52

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen program dahilinde, yaya ve araç trafiğinin daha konforlu hale gelmesi için çalışmalara hız veren Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Gaziler Mahallesi 1794 sokak ve bağlantılarında, Beylikbağı Mahallesi 336 sokakta ve bağlantılarında, Köşklüçeşme Mahallesi 558 sokakta sıcak asfalt serimi, Kirazpınar Mahallesinde yama-bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri ekipleri ayrıca, ilçenin muhtelif bölgelerinde perde ve taş duvar imalatı, kaldırım ve bordür çalışması ve korkuluk imalatı çalışmaları da gerçekleştirdi. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların belirlenen program dahilinde devam edeceği bilgisini de paylaştı.  


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