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Gebze’de Yol Konserleri Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Gebze’de ‘Yol Konserleri’, THM sanatçısı Ünal Dursun ve 80’ler dizisinin Bekçi Bekir’inin stand-up gösterisiyle Gebze Belediyesi Kamyon ve TIR Parkı’nın otoparkında parkında yeniden başladı.

Gebze'de Yol Konserleri Kaldığı Yerden Devam Ediyor

30 Haziran 2021 Çarşamba 13:11

Gebze’de ‘Yol Konserleri’, kaldığı yerden devam ediyor… Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatlarıyla başlatılan Yol Konserlerine Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele çalışmaları nedeniyle ara  verilmişti.  THM sanatçısı Ünal Dursun ve 80’ler dizisinin Bekçi Bekir’inin stand-up gösterisiyle renk kattığı Yol Konseri etkinliğine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye başkan yardımcıları Yusuf Burkut, Sedat Çelik, Selamet Güner, Ali Kaya, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, nakliyeci esnafları ve şoförler katıldı. Program öncesi konuklara hitaben kısa bir selamlama konuşması yapan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz Yol Konserleri etkinliğimize bu akşam sizlerin katılımıyla tekrar başlamış bulunuyoruz.

EMEKTAR NAKLİYECİLERE TEŞEKKÜR

Programımıza hoş geldiniz sefa getirdiniz. Geride bıraktığımız zorlu pandemiyle mücadele zamanlarında başta gıda, sebze, meyve ve hatta tıbbi ihtiyaçları yurdun dört bir yanına ulaştıran değerli nakliye emekçisi siz değerli hemşerilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Köyünüze kentinize giderken de kültür elçisi olarak Gebze’yi oralara götürmeniz temennisiyle başlattığımız Yol Konseri etkinliğimizi kaldığımız yerden sürdüreceğiz inşallah. Hizmet sektörünün önemli kollarından birisi olan lojistik sektörünün önemli aktörleri olan siz değerli esnaf ve şoför kardeşlerimizin konforunu arttırıcı yeni çalışmalara da devam edeceğiz. 

BEKÇİ BEKİR’DEN GÜLDÜRÜ ŞOV

Programımıza katılımınızdan ötürü sizlere bir kez daha teşekkür ediyor hayırlı akşamlar diliyorum. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı. Selamlama konuşmasının ardından 80’ler dizisinin Bekçi Bekir’i Hacı Ali Konuk’un komedi gösterisi ve sunumu, Türk Halk Müziği sanatçısı Ünal Dursun ve saz ekibinin türkü konseriyle sona erdi. Programa katılan nakliyeci esnafları ve uzun yol şoförleri etkinlik için Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür etti. 


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