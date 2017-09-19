Gebze’de yollar kışa hazırlanıyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, güzel giden havaları değerlendiriyor Gebze’nin cadde ve sokaklarının kışa hazır olması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yollarda asfalt yenileme ve yama çalışmaları gerçekleştiren ekipler bir yandan yayayalar için kaldırımlarda parke ve tretuvar bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ekipler İnönü Mahallesi Dicle Caddesinde tretuvar çalışmasını, Mimarsinan Mahallesi Nenehatun Caddesinde parke yol bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Yama çalışmalarını da sürdüren ekipler Osman Yılmaz Mahallesi 608/2 sokakta ve İstasyon Mahallesi 1456 sokakta asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.