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Gebze’de Zincirleme Kaza: 3’ü Çocuk 7 Yaralı!

Gebze D-100 karayolunda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3’ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Gebze'de Zincirleme Kaza: 3'ü Çocuk 7 Yaralı!

28 Eylül 2021 Salı 09:31


KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu'nda Ankara yönüne giden E.U. idaresindeki 41 AR 548 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Otomobil, önce aynı yöne giden S.B'nin kullandığı 42 AGA 382 plakalı otomobile, ardından Y.D. yönetimindeki 41 AHS 510 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yolun Ankara istikametindeki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.










AA
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