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Gebze’deki 7 katlı otoparkın dış cephesi boyanıyor

Gebze ilçe merkezine 7 katlı otopark inşa ederek araçların park sorununu gidermek isteyen Büyükşehir Belediyesi, hummalı çalışmasına devam ediyor.

Gebze'deki 7 katlı otoparkın dış cephesi boyanıyor

21 Ekim 2019 Pazartesi 13:03

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’nin en işlek caddelerinden birine 7 katlı otopark kazandırmak için çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Yapı Kontrol Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Gebze Kızılay Caddesi’nde yapımı devam eden otopark, toplam 14 bin 890 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Tüm katları görünen otoparkın dış cephe sıva imalatlarının tamamlanmasına sayılı günler kalırken iç cephe imalatlarına da başlandı. Kaba inşaatı biten otoparkın kat içi çalışmalarına devam eden Büyükşehir ekipleri, asfalt imalatına başlayacak. Dış cephe boyasına da başlayan ekipler, asfalt imalatlarına başlayacak.

 

497 ARAÇ PARK EDEBİLECEK

Kocaeli’nin hangi noktasında trafik sorunu varsa ilgilenen ve gerekli çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, sorun yaşanan bölgelere otopark yaparak bu sorunları gidermeye devam ediyor. Bu kapsamda Gebze ilçe merkezinde yapım çalışmaları devam eden 7 katlı otopark, 3 bodrum kat, zemin ve 3 normal kat olarak yapılıyor. Yapı, 497 araç kapasiteli olarak inşa edilecek. Ayrıca araç park yerlerindeki sensörler sayesinde, otopark girişinde hangi katlarda boşlukların olduğu görülebilecek.

 

KATLARA ASANSÖRLE ÇIKILACAK

7/24 kamera ve güvenlik sistemiyle kontrol edilebilecek olan otoparkta, 630 ve 800 kg kapasiteli iki asansörle katlara çıkılacak. Ayrıca otoparkta yeni nesil led aydınlatmalar, yangın detektör sistemi, yangın alarm sistemi, yıldırım koruma sistemi (paratoner) ve elektrik kesintilerinde kullanılacak jeneratör sistemi gibi donanımlar bulunacak.






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