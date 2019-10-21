Gebze’deki 7 katlı otoparkın dış cephesi boyanıyor

497 ARAÇ PARK EDEBİLECEK
Kocaeli’nin hangi noktasında trafik sorunu varsa ilgilenen ve gerekli çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, sorun yaşanan bölgelere otopark yaparak bu sorunları gidermeye devam ediyor. Bu kapsamda Gebze ilçe merkezinde yapım çalışmaları devam eden 7 katlı otopark, 3 bodrum kat, zemin ve 3 normal kat olarak yapılıyor. Yapı, 497 araç kapasiteli olarak inşa edilecek. Ayrıca araç park yerlerindeki sensörler sayesinde, otopark girişinde hangi katlarda boşlukların olduğu görülebilecek.
KATLARA ASANSÖRLE ÇIKILACAK
7/24 kamera ve güvenlik sistemiyle kontrol edilebilecek olan otoparkta, 630 ve 800 kg kapasiteli iki asansörle katlara çıkılacak. Ayrıca otoparkta yeni nesil led aydınlatmalar, yangın detektör sistemi, yangın alarm sistemi, yıldırım koruma sistemi (paratoner) ve elektrik kesintilerinde kullanılacak jeneratör sistemi gibi donanımlar bulunacak.