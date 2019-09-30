Gebze’deki 7 katlı otoparkın iç kısım çalışmaları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’nin en işlek caddelerinden birine 7 katlı otopark kazandırmak için çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Yapı Kontrol Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Gebze Kızılay Caddesi’nde yapımına başlanan otopark, toplam 14 bin 890 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Tüm katları görünen otoparkın dış cephe sıva imalatları devam ederken elektrik montajı ile perde ve kolonlarda sıva imalatları tamamlandı. Kaba inşaatı biten otoparkın iç kısımlarında bulunan katlarda da çalışma başladı.

ELEKTRİK TESİSATININ EN ÖNEMLİ PARÇASI TAMAMLANDI

Kocaeli’nin hangi noktasında trafik sorunu varsa ilgilenen ve gerekli çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, sorun yaşanan bölgelere otopark yaparak bu sorunları gidermeye devam ediyor. Bu kapsamda Gebze ilçe merkezinde yapım çalışmaları devam eden 7 katlı otoparkın, tüm katlarında elektrik kablolarının geçeceği ve güvenli kullanım sağlayacağı elektrik tesisatının en önemli parçası olan tavaların montajı tamamlandı. Perde ve kolonların sıva imalatları da tamamlanan yapının dış cephe sıva yapımına başlandı. İç cephe boya yapımına da devam eden ekipler, mermer döşeme imalatına da başlıyor.

497 ARAÇ KAPASİTESİNDE OTOPARK

3 bodrum kat, zemin ve 3 normal katın yer alacağı otopark toplamda 7 katlı olacak. Yapı, 497 araç kapasiteli olarak inşa edilecek. Ayrıca araç park yerlerindeki sensörler sayesinde, otopark girişinde hangi katlarda boşlukların olduğu görülebilecek.

KATLARA ASANSÖRLE ÇIKILACAK

7/24 kamera ve güvenlik sistemiyle kontrol edilebilecek olan otoparkta, 630 ve 800 kg kapasiteli iki asansörle katlara çıkılacak. Ayrıca otoparkta yeni nesil led aydınlatmalar, yangın detektör sistemi, yangın alarm sistemi, yıldırım koruma sistemi (paratoner) ve elektrik kesintilerinde kullanılacak jeneratör sistemi gibi donanımlar bulunacak.









