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Gebze’deki 7 katlı otoparkın tüm katları göründü

Gebze merkezine 7 katlı otopark inşa ederek araçların park sorununu gidermek isteyen Büyükşehir Belediyesi, işlerin büyük bir bölümünü bitirdi.

Gebze'deki 7 katlı otoparkın tüm katları göründü

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’nin en işlek caddelerinden birine 7 katlı otopark kazandırmak için çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Son katın tabliyesini döken ekipler, inşaat çalışmalarını hummalı şekilde devam ettiriyor. Gebze Kızılay Caddesi’nde yapımına başlanan otopark, toplam 14 bin 890 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Otoparkın son hali vatandaşlara, ‘Otoparkımız çok kısa bir zamanda bitecek’ dedirtti.

 

İLK 4 KATIN ELEKTRİK VE SIVA İŞLERİ BİTTİ

Kocaeli’nin hangi noktasında trafik sorunu varsa ilgilenen ve gerekli çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, sorun yaşanan bölgelere otopark yaparak bu sorunları gidermeye devam ediyor. Bu kapsamda Gebze ilçe merkezinde yapım çalışmaları devam eden 7 katlı otoparkın, elektrik tavaları montajına başlandı. Perde ve kolonların sıva imalatlarına da başlanan yapının son tabliye kalıbı da kuruldu. Tabliye kalıbı kurulumu tamamlanan kısımlarında demir donatı montajları yapıldı. İlk 4 katta elektrik tava montajlarını tamamlayan ekipler yine aynı katların otopark kısmı sıva işlerini de bitirdi.

 

497 ARAÇ KAPASİTESİNDE OTOPARK

3 bodrum kat, zemin ve 3 normal katın yer alacağı otopark toplamda 7 katlı olacak. Yapı, 497 araç kapasiteli olarak inşa edilecek. Ayrıca araç park yerlerindeki sensörler sayesinde, otopark girişinde hangi katlarda boşlukların olduğu görülebilecek.

 

KATLARA ASANSÖRLE ÇIKILACAK

7/24 kamera ve güvenlik sistemiyle kontrol edilebilecek olan otoparkta, 630 ve 800 kg kapasiteli iki asansörle katlara çıkılacak. Ayrıca otoparkta yeni nesil led aydınlatmalar, yangın detektör sistemi, yangın alarm sistemi, yıldırım koruma sistemi (paratoner) ve elektrik kesintilerinde kullanılacak jeneratör sistemi gibi donanımlar bulunacak.

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