Gebze’deki Çevreci Okullara Hediyeler

Gebze Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çevreci yarışmada dereceye giren okullar belirlendi. Gebze Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa tertip edilen elektronik atık ve pil atığı toplama yarışmasında Gebze’den 3 okul dereceye girdi. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma servisi tarafından hediyeler dereceye giren okulların idarecilerine takdim edildi. Sıfır atık Projesine verdikleri desteklerden ötürü teşekkür edilerek hediyelerin takdim edildiği ziyaretlerde Diler Demir Ortaokulu’na çok fonksiyonlu yazıcı, Koç Ortaokulu’na satranç eğitim seti, Emlak Konutları Ortaokulu’na ise spor eğitim seti teslim edildi.















