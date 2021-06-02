banner621
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’deki Önemli Caddelerde Yol Onarımı Yapıldı

Gebze ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Koşuyolu, Anibal ve Topçular Caddelerinde yol onarımı gerçekleştirildi.

Gebze'deki Önemli Caddelerde Yol Onarımı Yapıldı

02 Haziran 2021 Çarşamba 09:41

Şehir genelinde vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üstyapı çalışmaları kapsamında caddelerin bozulan kısımlarında yol onarımı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Gebze ilçe merkezinde yoğun olarak kullanılan Koşuyolu, Anibal ve Topçular Caddelerinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından onarım yapılarak yol konforu arttırıldı.

 

BİRÇOK NOKTADA ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze bölgesindeki üstyapı çalışmalarında yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aynı anda birçok noktada üstyapı çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesi için Barış Mahallesi Koşuyolu, Barış ve Tatlıkuyu Mahalleleri içerisinde bulunan Anibal ile Köşklü Çeşme Mahallesi’nde bulunan Topçular Caddelerinin bozuk olan kısımları onarıldı. Çalışmalar çerçevesinde ayrıca Köşklüçeşme Mahallesi 537/1 sokakta da yol onarımı yapıldı.

 














Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hastane Otoparkında Tartıştığı Kişiyi Öldürdüğü İddiasıyla Yargılanan Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası Hastane Otoparkında Tartıştığı Kişiyi Öldürdüğü...
Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı
Hastane Otoparkında Tartıştığı Kişiyi Öldürdüğü İddiasıyla Yargılanan Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası Hastane Otoparkında Tartıştığı Kişiyi Öldürdüğü...
Emek’te Parke Ve Bordür Çalışması Emek’te Parke Ve Bordür Çalışması
Kocaeli DEVA’dan Atatürk Vurgusu Kocaeli DEVA’dan Atatürk Vurgusu
Prefabrik Ev ile Hayallerinizdeki Eve Kavuşmak Artık Daha Kolay Prefabrik Ev ile Hayallerinizdeki Eve Kavuşmak Artık...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Hastane Otoparkında Tartıştığı Kişiyi...
Kocaeli'de hastane otoparkında tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan...

Haberi Oku