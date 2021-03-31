Gebze’deki parklar bahara hazırlanıyor

Gebze genelinde mahallelerde yeni park imalatı ve mevcut parkların revize edilmesi çalışmalarına devam

eden park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri ayrıca, parklarda çiçeklendirme ve bitki ekimi işleri de

yapıyor. Gebze’deki parkları bahara hazırlayan Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı

ekipler son olarak Dr. Sadık Ahmet Parkı’nda çiçek ve bitki dikimi çalışmasını tamamladı. Park ve

Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelindeki parklarda çiçeklendirme çalışmalarının hız kesmeden