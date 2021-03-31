Gebze’deki parklar bahara hazırlanıyor

Gebze genelinde mahallelerde yeni park imalatı ve mevcut parkların revize edilmesi çalışmalarına devam
eden park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri ayrıca, parklarda çiçeklendirme ve bitki ekimi işleri de
yapıyor. Gebze’deki parkları bahara hazırlayan Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı
ekipler son olarak Dr. Sadık Ahmet Parkı’nda çiçek ve bitki dikimi çalışmasını tamamladı. Park ve
Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelindeki parklarda çiçeklendirme çalışmalarının hız kesmeden
devam edeceği bilgisini paylaştı.