Gebze'deki tapu çilesi sürüyor!

Gebze’nin Hürriyet ve Yavuzselim mahallelerinde tapu sorunu sürüyor. İki mahallede oturan vatandaşlar, muhtarlar ve mahalle dernekleri bir toplantı gerçekleştirerek ev ve arsa sorunlarının ne olacağını konuştu. 30 yılı aşkın süredir oturdukları evlerin ve dükkanlarının ranta kurban gidecek olmasından endişe duyan Hürriyet ve Yavuzselim mahalle halkı her seçim dönemi verilen tapu sözlerinin yerine getirilmesini istiyor.

1985 YILINDA TAPU TAHSİS BELGESİ VERİLDİ

Mahalle halkı, 1985 yılından başlayarak her iki mahallede tapu tahsis belgeleri aldıklarını ve her seçim dönemi şartsız, ödemesiz bir şekilde tüm ikamet edenlerin konut tapusu alacağı sözleri verilerek partilerce oy toplandığını söylüyorlar. Gebze’nin konumsal üstünlüğü, çevresel güzelliği ve temiz hava alanı ile göze çarpan bölgesi olan Yavuzselim ve Hürriyet Mahallelerinin 2012 yılında proje alanı ilan edilmesi ile büyük inşaat firmalarının ilgi alanına girdi. Buraların proje alanı ilan edilmesi ile beraber mahalleli verilen sözlerin unutulduğunu, ‘İşlerin karıştığını’ ifade ediyorlar. Her iki mahalleye yakın bir konumda bulunan bir kahvehanede bir araya gelen mahalle halkı, muhtarlarla ve kurdukları mahalle dernek yöneticileriyle bir araya geldi. Bugüne kadar verdikleri mücadeleyi gözden geçiren mahalle halkı bundan sonra yapacaklarını konuştular.

EVLERİ BOŞALTIRSAK YENİ EVE BORÇLU YA DA KİRACI OLURUZ

Bugüne kadar yaptıkları çalışmaları aktaran Hürriyet Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Adnan Civil, “Bölgemiz afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun olan 6306 sayılı Kanun ile ele alınıyor. Buna dayanarak da evlerimiz boşaltılmak isteniyor. Bunu yaparken de evlerimizin metrekaresine oranla bir rayiç bedeli ödenecek. Bizim bu bedeli alarak buraları boşaltmamız isteniyor. Bu bedellerle de ancak buralara yapılacak evlerin peşinatları ödenebilir. Ev sahibi olmak için borç ödememiz gerekecek.” sözlerini kaydetti. Cumhurbaşkanına da gidildiğini ve çözümün çıkmadığının söylenmesi üzerine bir vatandaş, “Devletin en üst makamına gidilmiş, çözüm yok. Trump’a mı gidelim?” sözleri ile tepkisini gösterdi.

‘BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ RET OYU VERSİNLER’

Bugün yapılacak olan ilçe meclis toplantısına dikkat çekerek konuşmasına başlayan Yavuzselim Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Karaman da her iki mahalleyi temsilen Gebze Belediye Meclisinde 4 tane meclis üyelerinin bulunduğunu kaydettiği konuşmasında “Eğer bunlar bizim temsilcimiz olduklarını iddia ediyorlarsa orada parmakları kaldır indir yapmasınlar. Bu halkın sesi olsunlar Belediye Meclisinde. Biz de orada toplanalım ve bu işin takipçisi olduğumuzu gösterelim.” açıklamasında bulundu.

15 TEMMUZ’DA NELER YAPABİLECEĞİMİZİ GÖRDÜK

Ersin Yanık adlı vatandaş da kendi evlerinin arsalarına yapılacak evlerde kiracı ya da borçlu olacaklarını söylediği konuşmasında belediyenin müteahhitliğe soyunduğunu söyledi. “Belediye başkanından müteahhitlik istemiyoruz. Rant istemiyoruz. Tapu istiyoruz.” diyen Yanık, “Şimdi bize diyorlar ki, evlerinizin bir rayiç bedeli var alın bu paraları, buraları boşaltın. Biz buradan çıkacağız sonra ne olacak? Buralara evler yapılacak. Bu evler kaç para olacak? Ben bu parayla buradan ev bile alamayacağım. Ne yapacağım, köye mi döneceğim? Ben Giresunlu’yum. Gidip fındık işi mi yapacağım? Fındık çiftçisinin de hali ortada. Bize direnmekten başka seçenek bırakmıyorlar. 15 Temmuz’da nasıl sokağa çıkıp tankların önüne yattıysak şimdi evimiz için yine bunu yapacağız.” ifadelerini kullandı.