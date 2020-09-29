Gebze’deki yeşil alanlara periyodik bakım

ÇEVRE TEMİZLİĞİ DÜZENLİ OLARAK YAPILIYOR
Gebze’de bulunan 1 milyon 100 bin metrekarelik Gaziler Dağı Tabiat Parkı ve Çayırova’daki 450 bin metrekarelik Çağdaşkent Mesire Alanı, bölgedeki vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılıyor. İçerisinde birçok sosyal tesis ve donatının bulunduğu alanlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından düzenli olarak bakımdan geçiriliyor
ÇALI BUDAMALARI
Vatandaşların her zaman temiz bir çevrede dinlenmesi amacıyla yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra ağaç budamaları da gerçekleştiriliyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, ağaç diplerini süpürüyor ve çalı bitkilerinin budamasını yapıyor. Ayrıca sosyal donatı ve tesislerde vatandaşlara hizmet veren yerlerin ayrıntılı temizlikleri de gerçekleştiriliyor.