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Gebze’deki Yüzme Havuzu Şekilleniyor

Gebze Cumhuriyet Mahallesinde inşa edilen spor kompleksindeki yüzme havuzunda çatı kaplama işlerinde sona doğru yaklaşılırken iç kısımdaki birçok imalat devam ediyor

Gebze'deki Yüzme Havuzu Şekilleniyor

15 Şubat 2021 Pazartesi 15:02

Gebze’ye yeni bir spor tesisi daha kazandıracak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni sporcuların keşfedileceği yüzme havuzunun çalışmalarına devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa edilen yüzme havuzunda çatı kaplama işlerinde sona doğru yaklaşılırken iç kısımdaki birçok imalat sürdürülüyor. Yüzme havuzu yanındaki tamamlanan spor salonu ile birlikte yakın zamanda Gebze halkına hizmet verecek.

 

ÇATI KAPLAMADA SONA DOĞRU

Çalışma dahilinde havuzun çatı kaplamasındaki son kat imalatı kısa süre içerisinde tamamlanacak. Proje kapsamında kapı ve pencere işleri, çevre alt yapı imalatı ile iç kısım asma tavan imalatları tamamlandı. Havuzda asansör, tribün ve havuz yalıtım işlerine devam ediliyor. 

 

İKİ ADET ÇOK AMAÇLI SALON

Komplekste yer alacak eğitim amaçlı kısa kulvar yüzme havuzu bodrum, zemin ve bir kattan oluşacak. Bodrum katta teknik birimler, kondisyon salonu ve güreş, teakwando, judo, step, plates sporlarının yapılacağı iki adet çok amaçlı spor salonu bulunacak. Zemin katta 6 kulvarlı 1,5 metre deriliğinde havuz yapılıyor.

 

İKİ HAVUZ OLACAK

Havuz 15,60 çarpı 25 metre ölçülerinde olacak. Bu katta bir de 2 kulvarlı 80 santimetre derinliğinde 15,60 çarpı 5,20 ölçülerinde çocuk havuzu bulunacak.  Yüzme havuzunun birinci katında da eğitim salonu, kafeterya ve 130 kişilik tribün yer alacak. Havuzun toplam inşaat alanı 3 bin 96 metrekare olacak. Tesisin dışında 100 araçlık bir de otopark oluşturulacak.

 















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