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Gebze’deki yüzme havuzunda çatı montajı yapılıyor

Gebze Cumhuriyet Mahallesinde inşa edilen spor kompleksindeki yüzme havuzunda hummalı çalışma sürüyor.

Gebze'deki yüzme havuzunda çatı montajı yapılıyor

06 Aralık 2020 Pazar 15:08

Gebze’ye yeni bir spor tesisi daha kazandıracak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’ne spor salonu inşası tamamlanırken yüzme havuzundaki çalışmaları sürdürüyor. Mahalle-okul tipi spor salonu ve kısa kulvar yüzme havuzundan oluşan olan spor kompleksi, yakın zamanda Gebze halkına hizmet verecek.

 

ÇATI MONTAJI HIZLA DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi,  yeni yeteneklerin keşfedilmesi için tüm ilçelere spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzları inşa ediyor. Gebze’ye her ikisinin de bulunduğu bir spor kompleksi inşa eden Büyükşehir, spor salonunun tüm imalatlarını bitirirken salonun çevre peyzaj düzenlemesini daha önce tamamlamıştı. Yüzme havuzunda ise kenet çatı montajı sürerken dış cephe kaplaması, mekanik ve elektrik tesisat imalatları devam ediyor.

 

6 KULVARLI YÜZME HAVUZU

Komplekste yer alacak eğitim amaçlı kısa kulvar yüzme havuzu bodrum, zemin ve bir kattan oluşacak. Bodrum katta teknik birimler, kondisyon salonu ve güreş, teakwando, judo, step, plates sporlarının yapılacağı iki adet çok amaçlı spor salonu bulunacak. Zemin katta 6 kulvarlı 1,5 metre deriliğinde havuz yapılıyor. Havuzdaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanması amaçlanıyor.

 

İKİ HAVUZ OLACAK

Havuz 15,60 çarpı 25 metre ölçülerinde olacak. Bu katta bir de 2 kulvarlı 80 santimetre derinliğinde 15,60 çarpı 5,20 ölçülerinde çocuk havuzu bulunacak.  Yüzme havuzunun birinci katında da eğitim salonu, kafeterya ve 130 kişilik tribün yer alacak. Havuzun toplam inşat alanı 3 bin 96 metrekare olacak. Tesisin dışında 100 araçlık bir de otopark oluşturulacak.

 

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