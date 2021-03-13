Gebzedeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

D-100 kara yolu yanyol Tatlıkuyu Mahallesi'nde Sevinç Ş. idaresindeki 34 JT 6779 plakalı otomobil, Enis K. yönetimindeki 34 BVB 345 plakalı otomobil ve İbrahim M'nin kullandığı 60 HN 591 plakalı otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Sevinç Ş, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
AA