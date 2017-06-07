banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze'den 53 Firma O listede yer aldı

Gebze Ticaret Odası Üyesi 53 Firma, Türkiye’nin ilk 500’ü Listesinde Yer Aldı.

Gebze'den 53 Firma O listede yer aldı

07 Haziran 2017 Çarşamba 08:36

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız olarak gerçekleştirdiği, sektör adına değerli verileri sunan ve devler ligini belirleyen “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2016” araştırmasının sonuçları kamuoyuna açıklandı.

Araştırma sonuçları, sanayi sektörünün yüzde 3,9’luk performansıyla, ekonomik büyümeye en nitelikli katkıyı sunan ve büyümeyi sürükleyen sektör olduğunu kanıtlarken, sınai alanda kaydettiği ivmeyle sanayileşen ülkeler arasında yerini belirginleştiren Türkiye’ninimalat sanayine sağladığı  katmadeğerleadından söz ettiren bölgemiz(Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası), Gebze Ticaret Odası üyesi 53 firmayla “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2016” listesinde yer aldı.

Türk sanayisinin coğrafik olarak ülkemiz etrafındaki tüm olumsuzluklara, finansman zorluklarına, kur dalgalanmalarına rağmen “başarma” azim ve kararlılığını koruduğunu gösteren araştırma verilerine göre; sanayi devlerinin üretimden satışları bir önceki yıla göre yüzde 8,8 oranında artarken, toplam ihracatı da yüzde 3,1 artışla 55,1 milyar dolara yükseldi. 

Sürdürülebilir kalkınma yolunda Türkiye sanayinin ve ihracatının en güçlü lokomotifihaline gelen bölgemizden “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2016” listesinde yer almayı başaran tüm üye firmalarımıza, ülkemizi geleceğe güçlü bir şekilde taşıyarak Türkiye’yi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden biri yapma yolunda başarılarının artarak devam etmesini temenni ederiz.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sedaş'tan Darıca Belediyesine Teşekkür Sedaş'tan Darıca Belediyesine Teşekkür
Tarih bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır Tarih bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır
Darıca Dünya Çevre Haftasında Yürüdü Darıca Dünya Çevre Haftasında Yürüdü
Büyükşehir ailesi iftarda buluştu Büyükşehir ailesi iftarda buluştu
M. Sinan ve Cumhuriyet’i buluşturan iftar M. Sinan ve Cumhuriyet’i buluşturan iftar
Darıca protokolünden şehit ailelerine ziyaret Darıca protokolünden şehit ailelerine ziyaret
Yukarı Çık

banner149

Sedaş'tan Darıca Belediyesine Teşekkür
SEDAŞ, ekiplerine trafo yeri, kazı izni gibi konularda çok büyük destek sağlayan Darıca Belediyesine ve...

Haberi Oku