Gebze'den 53 Firma O listede yer aldı

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız olarak gerçekleştirdiği, sektör adına değerli verileri sunan ve devler ligini belirleyen “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2016” araştırmasının sonuçları kamuoyuna açıklandı .

Araştırma sonuçları, sanayi sektörünün yüzde 3,9’luk performansıyla, ekonomik büyümeye en nitelikli katkıyı sunan ve büyümeyi sürükleyen sektör olduğunu kanıtlarken, sınai alanda kaydettiği ivmeyle sanayileşen ülkeler arasında yerini belirginleştiren Türkiye’ninimalat sanayine sağladığı katmadeğerleadından söz ettiren bölgemiz(Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası), Gebze Ticaret Odası üyesi 53 firmayla “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2016” listesinde yer aldı.

Türk sanayisinin coğrafik olarak ülkemiz etrafındaki tüm olumsuzluklara, finansman zorluklarına, kur dalgalanmalarına rağmen “başarma” azim ve kararlılığını koruduğunu gösteren araştırma verilerine göre; sanayi devlerinin üretimden satışları bir önceki yıla göre yüzde 8,8 oranında artarken, toplam ihracatı da yüzde 3,1 artışla 55,1 milyar dolara yükseldi.

Sürdürülebilir kalkınma yolunda Türkiye sanayinin ve ihracatının en güçlü lokomotifihaline gelen bölgemizden “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2016” listesinde yer almayı başaran tüm üye firmalarımıza, ülkemizi geleceğe güçlü bir şekilde taşıyarak Türkiye’yi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden biri yapma yolunda başarılarının artarak devam etmesini temenni ederiz.