Gebze’den Ankara’ya Bir Günde Devri Alem

Sosyal medya paylaşımları, bir anlamda günlük tutmak ve hatıraları yazmak gibi oluyor. 9 yıldır sosyal medyayı kullanmaya ve sosyal medya paylaşımlarımı makale haline getirmeye çalışıyorum.

Gebze Gazetesi’ni kurduğum 25 Mart 1985 tarihinden beri makale yazmaya çalışıyorum. Her gün makale yazacak konu bulmak ve her gün yazı yazmak gerçekten çok zor.

Hayatımda hep zor olanları seçtim, farkındalık oluşturan, günlük siyasi tartışmaların ötesinde toplumu ilgilendiren konular üzerinde durdum.

Ankara’da yaptığım görüşme ve toplantılarda Sakarya Zaferi’nin 100. Yılı, ormancılık tarihi, Sakarya Nehri’ndeki çevre kirliliği, Kurtuluş Savaşı’nda kadın kahramanlarla ilgili görüş ve önerilerde bulundum.

Ankara’da Bir Gün

22 Haziran 2021 Salı günü, bir günlüğüne Ankara’ya gittik. Uçaktan Marmara Denizi ve İzmit Körfezi’ndeki deniz salyası kirliliğini belgeselleştirerek, Ankara yolculuğuna başladık.

Mecliste, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Konseyi Başkanı ve Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ile Karadeniz’de çevre ve deniz kirliğini konuştuk.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya Bey ile Giresun ve Ordu’da çektiğimiz vatan ve orman belgeseli üzerine söyleşi yaptım.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda Daire Başkanı Gebzeli arkadaşımız Mustafa Malkoç ile Gebze ve Kocaeli üzerine söyleşi yaptım. Mustafa Bey’e, İKTAV Kütüphanemize İletişim Başkanlığı tarafından basılan kitap hediyesinden dolayı teşekkür ederim.

Kültür Bakan Yardımcısı Özgül Hanım’ı makamında ziyaret ederek Sakarya Zaferi’nin 100. yılı ve Kurtuluş Savaşı’nda kadın kahramanlar üzerine konuştuk.

Ankara’da bir günde belgesel tadında devri alem diyerek, belgesel söyleşi yapma imkanımız oldu.

Ziyaretlerimizde İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com Belgesel Yayıncılık tarafından kültür hizmeti olarak hazırladığımız kitap ve belgesellerimizden hediye ettik.

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Tarihi Konakta Halk Eğitim Sergisi

Dilovası Demirciler Konağı’nda, Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan sergiye katılıp, Devri Alem Belgesel Programı olarak Kocaeli İl ve Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Dilovası Halk Eğitim Müdürü ile tarihi konakta belgesel söyleşi yaptık.

Sergi ile ilgili Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Murat Balay’ın sosyal medyada sergi ile ilgili yaptığı paylaşımı sizlerle paylaşıyor, kursiyerlere başarılar diliyoruz.

Dilovası Milli Eğitim Müdürü Murat Balay’ın paylaşımı;

‘’Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün düzenlediği Demirciler Köyü Halk Eğitim Kursları yıl sonu sergisi, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Fehim Rasim Çelik, İl MEM Müdür Yardımcımız Sadık Akar, gazeteci yazar İsmail Kahraman hocamız, İlçe Nüfus Müdürü Hasan İstif ve Mal Müdürü Davut Temizkan, şube müdürlerimiz ile kursiyerlerimiz ve usta öğreticilerimizin katılımlarıyla, belediyemiz tarafından Halk Eğitim Müdürlüğümüz kursları için tahsis edilen Demirciler Tarihi Konağı’nda gerçekleştirildi. Çok güzel çalışmaların ortaya konduğu sergi dolayısıyla Halk Eğitim Müdürümüz Salih Toltar ve ekibini, kurs hocalarımızı ve kursiyerlerimizi tebrik ediyoruz. (Dilovası Milli Eğitim Müdüründen alıntı)

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Son kiraz bahçeleri ve yetkililere düşen tarihi görev

Kiraz, üzüm, enginar, zeytin, elma, şeftali ve meyve çeşitleri ile ün yapmış Gebze ve Dilovası ilçesi köylerindeki son kiraz ağaçlarının belgeselini çekerek, tarihe not düşüp, zamana noterlik yaptık.

Tarım, ziraat ve hayvancılık yaparak çiftçilik hayatını sürdüren köylülerin sorun, istek ve şikayetlerini üzüm bahçelerinde araştırıp belgeselleştiren Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ile Devri Alem Belgesel TV Programı www.devrialem.tv olarak Milletvekilleri, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanından kamuoyu adına ziraat ve çiftçilerin sorunlarını yerinde tespit ederek çözüm bulmalarını istiyoruz.