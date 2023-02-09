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Gebze'den Hatay Defne'ye yardım eli

Gebze Belediyesi, Hatay'ın Defne ilçesinde 180 personel ve 70 araçla depremin yaralarını sarmak ve depremzedelere destek olmak üzere çalışma sürdürecek.

Gebze'den Hatay Defne'ye yardım eli

09 Şubat 2023 Perşembe 18:38

 Gebze Belediyesi deprem bölgesinde yaraları sarmak ve depremzedelere yardım etmek üzere tüm imkanlarıyla Hatay’da. Kahramanmaraş merkezli 10 ili olumsuz etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında ilk olarak arama kurtarma aracı ve 30 personelle çalışmalara destek olan Gebze Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın yardım bölgesi olarak belirlediği Hatay’ın Defne ilçesinde yaraları sarmak üzere harekete geçti. 
 Gebze Belediyesi ekipmanları ve personelleri Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün koordinesi ve yönetiminde Hatay’ın Defne ilçesinde depremin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve depremzedelere yardımcı olmak üzere çalışmalarını sürdürecek. 
 Ekipman ve personellerin yanı sıra Gebze Belediyesi öncülüğünde toplanan temizlik, hijyen malzemeleri, paket gıda konserveleri, içme suyu, bisküvi, süt, un, meyve suyu, kek, battaniye, yorgan, yastık, ısıtıcı soba, eldiven, giysi, kışlık bot, yakacak gibi malzemelerden oluşan 6 tır dolusu yardım da deprem bölgesine gönderildi. 


İHA
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