Gebze'den İngiltere'ye İHA İhracatı

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Teknopark alanı içinde yeni nesil hava kümelenmesi Dronepark’ ın lokomotif firması Fly BVLOS Technology önemli bir başarıya imza attı. Fly BVLOS Technology ile İngiliz Flyby Technology arasında anlaşma yapılarak yerli üretim JACKAL isimli yerli insansız hava aracının(İHA) İngiltere’ye satışı gerçekleşti. GTÜ Dronepark’ta konuşlu Coşkunöz Holding iştiraki Fly BVLOS Technology’nin Maxwell Innovations ile birlikte ürettiği “JACKAL”ın satışı ile birlikte Türkiye, tarihinde ilk kez İngiltere’ye teknoloji katma değeri yüksek bir ürün satışı gerçekleştirmiş oldu. GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, GTÜ Teknopark Genel Müdürü Zübeyde Demirkapu, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Coşkunöz Savunma ve Havacılık Grubu Genel Müdürü Ünver Şahin, Fly BVLOS Genel Müdürü Murat Islıoğlu ve İngiliz Flyby Technology Kurucusu Jon Parker katıldı.

DRONEPARK ROL MODEL

Yapılan törende imzalar 50 adet insansız hava aracının ilk beşi için atıldı. Törenin açılış konuşmasını GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan yaptı. Aslan konuşmasında şunları söyledi:

"2019 yılında 500 metrekare kapalı alanda 11 Ar-Ge firmasını bünyesine katarak faaliyete geçen GTÜ Teknopark, 2022 yılı itibari ile 4500 metrekare kapalı alanda 75 firmaya ulaşmıştır. Bu süre zarfında sanayiden gelen yoğun taleplere yanıt vermek üzere yeni Ar-Ge ve Kuluçka ofisleri üretebilmek için çalışmalara devam edilmektedir.

Kıtaların birleştiği noktada sanayinin kalbinde yer alan GTÜ Teknopark; Finans / Fintech, savunma, medikal-biyomühendislik, imalat sektörü, çevre-kimya ve havacılık-uzay, alanlarında faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarına ev sahipliği yapmaktadır.

GTÜ Teknopark, bir araştırma üniversitesi olan Gebze Teknik Üniversitesi kampüs alanı içerisinde yer almaktadır. Bu bağlamda Üniversitenin Uzay ve Havacılık Fakültesi gibi önemli fakülte ve enstitüleri ile işbirliği içerisindedir. Laboratuvarlar, test merkezleri, araştırma merkezleri, akademisyenler, lisans ve lisansüstü öğrenciler ile doğrudan temas sağlayabilme kapasitesine sahiptir. Ayrıca GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından teknopark firmalarına idari, mali, hukuki, teknik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Türkiye’de bir ilk olarak havacılık kümelenmesi (DRONEPARK) teknoparkımız içerisinde yer almakta ve diğer teknoparklar için rol model oluşturmaktadır. GTÜ ve İngilizlerin en iyi drone eğitim okulu işbirliği ile, GTÜ Teknopark firması arasında “Teknoloji Transferi, Sivil Drone Eğitimi ve Üretimi İşbirliği” Anlaşması imzalanmış ve faaliyetlerine başlamıştır. Dronepark, belirtilen amaç ve hedeflere yönelik çalışmalar yapan, İHA 2, İHA 3, kategorisinde uluslararası uçuş brövesi sertifikasyon vermeye yetkili İngiliz -Türk ortaklı Ar-Ge ve eğitim kümelenmesidir. Dronepark alanında Ar-Ge ofisleri, laboratuvarı ve bakım, servis, idame hangarı, uçuş, yer idare, kontrol kulesi, insansız sistemler özel pisti, eğitim ve idare binası bulunmaktadır. Üniversite-sanayi işbirliğinin Türkiye’deki en güzel Drone parkın oluşturulmasında ve finans kaynakalarının sağlanmasında çok önemli katkılar sunan danışmanım Kamil Demirkapı’ yada teşekkürlerimi sunarım.

GTÜ Teknopark, misyon ve vizyon perspektifinde Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliklerini gerçekleştirme yönünde büyük adımlar atmıştır. Havacılık kümelenmesinde yer almak isteyen büyük ölçekli sanayi kuruluşları farklı sektörlerden getirdikleri bilgi birikimini (know-how) havacılık sektörüne aktarmaktadır. Bu konuda öncülük eden firmalardan bazıları Fly Bvlos Technology, Flyby Technology (UK), Coşkunöz Holding, SOCAR Turkey Enerji A.Ş. ’dir. Bu ticari anlaşmanın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim."

BÜYÜK BİR GURUR

Yüksek hassasiyet ve yüksek teknoloji gerektiren İHA üretimi konusunda Türkiye’de önemli bir ihracat başarısı gerçekleştirdiklerini söyleyen Fly BVLOS Genel Müdürü Murat Islıoğlu, “Fly BVLOS olarak geçmişten gelen deneyimlerimizi ve bilgi birikimimizi geleceğe aktarıyoruz. Drone teknolojileri konusunda üretim yapıyoruz. Bu dronelarla ilgili uçuş eğitimleri veriyoruz. Üretimini yaptığımız ve yerli, milli yazılıma sahip JACKAL isimli hava aracımız, asgari 15 kg yük taşıyabiliyor ve 130 kilometre menzilde uçuş gerçekleştirebiliyor. Dünya ticaretinde ve katma değerli teknolojide üst sıralarda olan İngiltere’ye bu ilk İHA satışı ile; şirketimiz ve ülkemiz adına bizler büyük gurur yaşıyoruz. Arkadaşlarımız çok uzun süre ciddi Ar-Ge çalışmaları yaptılar. Önemli başarılara imza attılar. Bugün hepimizin yüzünü güldüren bu anlaşmaya katkısı olan, yönetim kadrosundan mühendisine, üretimde çalışan teknisyenlerden işçilere kadar emeği geçen herkese ve ayrıca desteklerinden dolayı GTÜ Rektörü Sayın Muhammed Hasan Aslan’a ve tüm üniversite çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YENİ NESİL BİR ARAÇ

Flyby Technology kurucusu Jon Parker ise satın alınan JACKAL İHA’nın sahip olduğu yeni nesil özellikler ile eğitimler için çok uygun olması sebebiyle seçildiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu: “ Drone pilot eğitiminde lider markalardan biri olarak eğitimlerimiz için JACKAL insansız hava aracını tercih ettik çünkü akıllı operatörlerin satın alacağı sistemin bu olduğunu düşünüyoruz. Yeni nesil pilotları yeni nesil hava araçlarında eğitmeniz gerekir. Bunlar uzun menzilli ağır yük taşıyan ve geçmişte hobi olarak kullanılan ekipmanlardan farklı olan uçuş kontrol sistemleridir. JACKAL’ın sahip olduğu özelliklerle tam aradığımız İHA olduğunu söyleyebiliriz. Oyunun kurallarını değiştirmek istiyorsan, topun sahibi sen olmalısın! JACKAL da eğitimlerde yaratacağı farkla bize dünyanın dört bir yanındaki pilotları eğitme ve işlerimizi büyütme kabiliyetini sağlayacak. Drones for Good (İyi Amaca Hizmet Eden İnsansız Uçaklar) konseptini benimseyip platformu barışı korumaya yönelik görevlerde ve Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte kullanmamıza olanak tanıyacak.”