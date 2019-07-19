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Gebze’den İstanbul’a kolay ulaşımın sırrı UlaşımPark

Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca ilçelerinde vatandaşlara ulaşım hizmeti veren UlaşımPark, günde ortalama 22 bin yolcu taşıyor.

Gebze'den İstanbul'a kolay ulaşımın sırrı UlaşımPark

19 Temmuz 2019 Cuma 10:23

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.’nin Gebze garajı, Kocaeli – İstanbul arasında köprü vazifesi görüyor. İki ilin sınırında bulunan garaj, Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası bölgelerinde vatandaşları güvenli, konforlu ve tam vaktinde gitmek istedikleri yere ulaştırıyor. Gebze garajında 103 otobüs bulunuyor ve günde ortalama 22 bin yolcu bu otobüslerle gidecekleri yerlerine hızlı, konforlu ve güvenli şekilde ulaşıyor. Kocaeli sınırları içerisinde bulunan Marmaray istasyonlarının tamamına ulaşım sağlayan otobüsler, vatandaşların İstanbul’a ulaşımını da kolaylaştırıyor.

 

GÜNDE ORTALAMA 22 BİN YOLCU

‘Misafir Odaklı Hizmet’ anlayışıyla vatandaşlara ulaşım hizmeti veren UlaşımPark, Kocaeli’nin her ilçesinde olduğu gibi kaliteli ulaşımı Gebze’ye de sunuyor. UlaşımPark’a ait Gebze garajında toplamda 103 otobüs bulunurken Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca ilçelerinde vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlayan bu otobüsler günde ortalama 22 bin yolcu taşıyor. Neredeyse 4 ilçenin gidilmedik noktasını bırakmayan otobüsler, vatandaşlar tarafından sevilerek kullanılıyor.

 

GTÜ İLE KOÜ ARASINDA KÖPRÜ VAZİFESİ

12 ve 18 metrelik geniş, rahat ve konforlu araçları ile vatandaşları gitmek istedikleri yere ulaştıran büyükşehir belediye otobüsleri, vatandaşların tercih ettiği ulaşım aracı haline geldi. 28 hatta 103 otobüsle her gün ortalama 21 bin kilometre yapan araçlar, 4 ilçenin içinde bulunan hastane, sahiller, organize sanayi bölgeleri gibi yerlere vatandaşların kolay ulaşımını sağlıyor. Ayrıca Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) ile Kocaeli Üniversitesi(KOÜ) arasında da köprü vazifesi gören hatla, öğrencilerin ulaşımlarını aktarmasız olarak sağlıyor.

 

İSTANBUL’A ULAŞIM ARTIK DAHA KOLAY

UlaşımPark Gebze garajında hizmet veren otobüsler, Kocaelili vatandaşları Marmaray ile de buluşturuyor. Kocaeli sınırları içerisinde bulunan Marmaray istasyonlarının tamamına ulaşım sağlayan otobüsler, vatandaşların İstanbul’a ulaşımını kolaylaştırıyor.

 

250G İLE SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NA ULAŞIM

UlaşımPark’a ait olan 250G otobüsleri, vatandaşları Gebze bölgesinden Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşımını ‘’aktarmasız’’ olarak sağlıyor. 05.30 ile 23.30 arası saatte bir seferlerine devam eden otobüsler Gebze- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı arasında her gün seferlerini gerçekleştiriyor.

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