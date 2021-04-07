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Gebze’den Suriye’ye Yardım Eli

Gebze’den dualarla yola çıktı Gebze Belediyeler Birliği’nin katkıları ve Hayrat Yardım Vakfı işbirliğinde oluşturulan yardım TIR’ları düzenlenen törenle Suriye’ye uğurlandı.

Gebze'den Suriye'ye Yardım Eli

07 Nisan 2021 Çarşamba 15:22

Yardım TIR’ı Gebze’den Suriye’ye dualarla uğurlandı. Gebze Belediyeler Birliği’nin katkıları ve Hayrat Yardım Vakfı işbirliğinde oluşturulan yardım TIR’ları düzenlenen törenle Suriye’ye uğurlandı. Suriye’nin İdlib ve Azez kentlerine ulaşacak ve 7 TIR’dan oluşan konvoy için, kent meydanında düzenlenen törene ev sahibi GBB Başkanı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, vakıf yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay’ın yaptırdığı dua ve Kur’an tilavetinin ardından kısa bir selamlama konuşması yapan GBB Başkanı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir. Veren el alan elden her zaman üstündür. Bunlar bir inancın, bir medeniyetin süzülmüş cümleleridir. Dolayısıyla bu tavsiyenin karşısında ne komşumuz aç iken yatabiliriz, ne de onlar huzursuzken kendimizi huzurlu hissedebiliriz.  Biz her zaman mazlumun yanında olmuş bir milletiz ve olmak zorundayız. Bu vesileyle birliğimizin öncülüğünde ve Hayrat yardım vakfımızla işbirliğinde hazırlanan yardımları ulaştıracak konvoyumuzu bugün sizlerle birlikte Suriye’ye uğurluyoruz. Katkı sunan herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.




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