Gebzeli 3 Kişi Kastamonuda Vefat Etti

Gebze'de nakliye işleri ile iştirak eden Birol Özdemir ve inşaat kalfalığı yapan Niyazi Çakır ve Ustası Necati Akbaş İş için sinop'a ulaşmak isterken Kastamonu Çatalzeytin bölgesinde 41 VH 397 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon ile , Kastamonu-

kara yolu Akyol Küme Evleri mevkisinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kamyonda çıkan yangın, Çatalzeytin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibince söndürüldü.

Yapılan incelemede, araçta yanmış halde üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bu kişilerin kimlikleri Niyazi Çakır (35), Birol Özdemir (37) ve Necati Akbaş (42) olarak tespit edildi.

Cenazeler, Çatalzeytin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gebzegazetesi.com ailesi olarak ölenlere rahmet, ailelerine ve seçmenlerine başsağlığı dileriz.