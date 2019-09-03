Gebzeli 3 Kişi Kastamonuda Vefat Etti
Gebzeli 3 vatandaş Kastamonu'da kamyon ile uçuruma yuvarlandı hayatlarını kaybettiler.
Kamyonda çıkan yangın, Çatalzeytin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibince söndürüldü.
Yapılan incelemede, araçta yanmış halde üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Bu kişilerin kimlikleri Niyazi Çakır (35), Birol Özdemir (37) ve Necati Akbaş (42) olarak tespit edildi.
Cenazeler, Çatalzeytin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gebzegazetesi.com ailesi olarak ölenlere rahmet, ailelerine ve seçmenlerine başsağlığı dileriz.